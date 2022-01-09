Son dakika haberleri! Pakistan'da kar ve yağmurun yol açtığı afet ve kazalarda 13 kişi öldü - Son Dakika

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde etkili olan kar ve şiddetli yağmurun yol açtığı afet ve kazalarda 13 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın çeşitli bölgelerinde kar ve şiddetli yağmur nedeniyle yollar çöktü, çok sayıda ev yıkıldı.

Kar ve yağmurun yol açtığı afet ve kazalarda Upper Dir'de 6, Hayber'de 3 ve Mardan'da bir kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Belucistan'ın Uthal bölgesinde de şiddetli yağmur sebebiyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kar ve şiddetli yağmurun etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Murree şehrinde dün, yoğun kar yağışı sebebiyle araçlarında mahsur kalan 23 kişi donarak hayatını kaybetmişti.