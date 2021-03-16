Son Dakika | Pakistan'da kömür madeninde patlama: 7 ölü
16.03.2021 11:02
Son dakika haberler: Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir kömür madeninde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir kömür madeninde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir kömür madeninde gaz sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından bölgeye ulaşan sivil savunma ekipleri, 17 saatlik arama kurtarma çalışmaları sonucu madendeki işçilerin cenazeleri çıkarıldı.
Belucistan Maden Ocaklarından Sorumlu Shafqat Fayyaz, patlama sonucu maden ocağının büyük bir bölümünün çöktüğünü söyledi.
-İHA-
Son Dakika Sevindiren gelişme! Kırmızı kategorideki kentimizde aşılama çalışmaları sonuç verdi Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı Eşini başından vurarak öldüren cani adamın savunması pes dedirtti: Kendini vurmuş olabilir Kim Jong-un'un kız kardeşinden ABD'ye tehdit: Huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bela çıkartmasınlar Munzur Çayı'na düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı Camiye giren hırsız, 8 bin liralık ses cihazını kefene sarıp çaldı FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı