Son dakika haberi: Pakistan'da Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa tepki gösteren grup, polis merkezini ateşe verdi - Son Dakika

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı iddia edilen bir kişinin kendilerine teslim edilmemesine öfkelenen grup, polis merkezini yaktı.

Yerel basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva Adalet Bakanı Fazal Şakur Han, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığı öne sürülen bir kişinin gözaltına alınarak Çarsadda bölgesindeki polis merkezine götürüldüğünü söyledi.

Polis merkezinin dışında toplanan 4-5 bin kişilik grup, dine saygısızlık yaptığı belirtilen kişinin kendilerine teslim edilmesini isterken, polis bu talebi reddetti.

Bunun üzerine grup, emniyet merkezini ateşe verdi ve çok sayıda polis aracını da tahrip etti.

Çıkan olaylarda ölen veya yaralanan olmazken bölgedeki gerilim sürüyor.

Yetkililer, dine saygısızlık yaptığı belirtilen kişinin farklı bir yere nakledildiğini açıkladı.

Söz konusu kişinin zihinsel engelli olduğu ve konuşamadığı belirtiliyor.