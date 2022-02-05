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Son dakika haberleri: Pakistan'da maden ocağında patlama: 4 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Pakistan'da maden ocağında patlama: 4 ölü

05.02.2022 11:56
Son dakika haberleri: Pakistan'da maden ocağında patlama: 4 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada 4 madenci hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada 4 madenci hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentindeki bir kömür madeni ocağında patlama meydana geldi. Patlamada 4 madencini hayatını kaybederken, 3 madenci de yaralandı. İl Afet Yönetim Otoritesi (PDMA) yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktarırken, patlamanın metan gazı birikmesinden kaynaklandığını duyurdu. - KETTA

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Pakistan, Patlama, Kömür, Ketta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Pakistan'da maden ocağında patlama: 4 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Pakistan'da maden ocağında patlama: 4 ölü - Son Dakika
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