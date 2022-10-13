Pakistan'ın Karaçi kentindeki Nooriabad bölgesinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünde dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği bildirildi. Yetkililer kazada yaralanan 10 kişinin hastanede tedavi altına alındığını bildirirken, Jamshoro Bölge Komiseri Asif Jameel kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Otobüste seyahat edenler, otoyolun dışında bir yere taşınan selden etkilenen insanlardı ve Dadu bölgesindeki evlerine dönüyorlardı" dedi.

Kaynak: İHA

Pakistan, Karaçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... Pakistan'da otobüste çıkan yangında can kaybı 18'e yükseldi - Son Dakika

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