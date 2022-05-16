Son dakika haber! Pakistan'da patlama: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Pakistan'da patlama: 1 ölü, 12 yaralı

16.05.2022 21:40

Son dakika gelişmesine göre - Pakistan'da patlama: 1 ölü, 12 yaralı Pakistan'ın Karaçi kentinde motosiklete yerleştirilen el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

- Pakistan'da patlama: 1 ölü, 12 yaralı

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinde motosiklete yerleştirilen el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bombalı saldırılar devam ediyor. Son bir hafta içinde ikinci bombalı saldırının düzenlendiği kentteki Bolton Market semtinde motosiklete yerleştirilen el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kadın hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Olay yerinde çok sayıda ambulans sevk edilirken, patlamada çok sayıda aracında hasar gördüğü belirtildi.

Öte yandan Karaçi kentindeki Saddar bölgesinde 12 Mayıs'ta düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4'ü ağır toplam 13 kişi de yaralanmıştı.

Son dakika haber! Pakistan'da patlama: 1 ölü, 12 yaralı
Son dakika haber! Pakistan'da patlama: 1 ölü, 12 yaralı
Son dakika haber! Pakistan'da patlama: 1 ölü, 12 yaralı
Son dakika haber! Pakistan'da patlama: 1 ölü, 12 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Pakistan'da patlama: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Pakistan'da patlama: 1 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
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