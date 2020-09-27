Pakistan'da şarampole yuvarlanan ve daha sonra alev alan minibüsteki 13 yolcu yanarak can verdi.

Polis yetkilisi Aftab Pathan, yaptığı açıklamada Karaçi kentine gitmekten olan minibüsün karşı yöndeki bir araçtan gelen nesnenin çarpması sonucu şarampole yuvarlandığını ve alev aldığını bildirdi.

Pathan, minibüste bulunan 13 yolcunun yanarak can verdiğini belirtti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edilirken, minibüste çıkan yangın söndürüldü.