Son dakika haberleri! Pakistan'da şehit polisler için düzenlenen futbol maçına bombalı saldırı: 12 yaralı - Son Dakika

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şehit polisler için tertip edilen futbol maçına yönelik bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Yetkililer, Hub ilinin Allahabad kasabasında bir futbol maçı sırasında patlama meydana geldiğini belirtti.

Futbol sahasına el yapımı patlayıcı yerleştirildiğini aktaran yetkililer, patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan yetkililer, söz konusu maçın, şehit polisler için düzenlenen bir turnuvanın final karşılaşması olduğunu kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Belucistan Özgürlük Ordusu mensubu teröristler, bölgede sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.