Son dakika haberleri | Pakistan'da silahlı saldırganlar 3 işçiyi öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Pakistan'da silahlı saldırganlar 3 işçiyi öldürdü

18.06.2022 09:34
Son dakika haberleri | Pakistan'da silahlı saldırganlar 3 işçiyi öldürdü

Son dakika haber... Pakistan'ın Belucistan eyaletinde silahlı kişilerin işçilerin yaşadığı kampa düzenledikleri saldırı sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 3'ü de yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde silahlı kişilerin işçilerin yaşadığı kampa düzenledikleri saldırı sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 3'ü de yaralandı.

Dawn gazetesindeki habere göre, eyaletin Harnai bölgesinde silahlı saldırganlar işçilerin yaşadığı kampa saldırı düzenleyerek rastgele ateş açtı.

Saldırı sonucu 3 işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi de yaralandı.

Yetkililer, işçilerin devlete ait yapımı devam eden bir projede çalıştığını aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan, Belucistan Kurtuluş Ordusu isimli ayrılıkçı grup bölgede sivil ve askerleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

YORUMLAR
500
Pakistan'da bir eyalette elektrik tasarrufu için dükkanlar 21.00'da kapanacak Pakistan'da bir eyalette elektrik tasarrufu için dükkanlar 21.00'da kapanacak Video: Pakistan Başbakanı: Çin'in Yoksulluğu Azaltma Deneyimi Dünyanın Örnek Alması Gereken Bir Rol Modeldir Video: Pakistan Başbakanı: Çin'in Yoksulluğu Azaltma Deneyimi Dünyanın Örnek Alması Gereken Bir Rol Modeldir
Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Pakistan'da silahlı saldırganlar 3 işçiyi öldürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 09:42:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Pakistan'da silahlı saldırganlar 3 işçiyi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement