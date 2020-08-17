Son dakika haberleri! - Pakistan'da tekne alabora oldu: 8 ölü - Son Dakika

- Pakistan'da tekne alabora oldu: 8 ölü

KARAÇİ - Pakistan'da bir turist teknesinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.

Pakistan'ın Sindh eyaletinin Thatta bölgesindeki Keenjhar Gölü'nde turistleri taşıyan bir tekne alabora oldu. Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. Sivil savunma ekiplerince yapılan açıklamaya göre, alabora olan turist teknesinde 13 yolcu bulunuyordu. Olayın ardından eyalet Başbakanı Syed Murad Ali Shah yerel yetkililerden kazaya ilişkin rapor istedi.