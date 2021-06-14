Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.
Silahlı Kuvvetler Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Belucistan'ın Ketta şehrinde teröristlerin el yapımı patlayıcıyla askerleri hedef aldığı belirtildi.
Açıklamada, patlama sonucu 4 askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Bölgede operasyon başlatılırken, teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.???????
Kaynak: AA
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