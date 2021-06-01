Üye Girişi
Son dakika haberleri: Pakistan'da teröristlerin saldırısı sonucu 4 asker öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Pakistan'da teröristlerin saldırısı sonucu 4 asker öldü

01.06.2021 08:25
Son dakika haberleri: Pakistan'da teröristlerin saldırısı sonucu 4 asker öldü, System.String[]

Son dakika habere göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalarda 4 asker hayatını kaybetti, 8 asker yaralandı, en az 4 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalarda 4 asker hayatını kaybetti, 8 asker yaralandı, en az 4 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Silahlı Kuvvetler Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Belucistan'ın Ketta şehrinde teröristlerin güvenlik noktasına saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 4-5 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 7-8 teröristin yaralandığı aktarılırken, 4 askerin yaşamını yitirdiği ve 6 askerin yaralandığı belirtildi.

Turbat'ta ise teröristlerin güvenlik güçlerine bombalı saldırısı sonucu 2 askerin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.

Pakistan, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Pakistan'da teröristlerin saldırısı sonucu 4 asker öldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni genelge ile hizmet vermeye başlayacak kahvehanelerde, oyun oynamaya izin çıkmadı Yeni genelge ile hizmet vermeye başlayacak kahvehanelerde, oyun oynamaya izin çıkmadı Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada büyük ses getirdi Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada büyük ses getirdi Çukur'un 130. bölümü nefes kesti! Yamaç ve amca Cumali ölüyor mu? Çukur'un 130. bölümü nefes kesti! Yamaç ve amca Cumali ölüyor mu? Düğünlerdeki davetli sınırlaması 15 Haziran'dan sonra kalkıyor! Nişan ve kınalara 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek Düğünlerdeki davetli sınırlaması 15 Haziran'dan sonra kalkıyor! Nişan ve kınalara 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme süreciyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme süreciyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi Kayınvalidesinin evinin önünde kurşun yağdıran şarkıcı, gözaltına alındı Kayınvalidesinin evinin önünde kurşun yağdıran şarkıcı, gözaltına alındı Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş

Son Dakika Haberleri
09:21 Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı
09:18 Yeni genelge ile hizmet vermeye başlayacak kahvehanelerde, oyun oynamaya izin çıkmadı
09:16 Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak
09:13 Yanan binanın ikinci katında mahsur kaldı, camdan aşağı atladı
09:10 Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada büyük ses getirdi
09:09 Çukur'un 130. bölümü nefes kesti! Yamaç ve amca Cumali ölüyor mu?
18:00 Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü
17:37 Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti
17:25 Cristiano Ronaldo hayranı berber topladığı saçlarla yıldız futbolcunun silüetini yaptı
17:24 Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı         
09:22
Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak         
09:17
Son Dakika! Türk Lirası mevduata uygulanan stopaj indirimi haziran ve temmuz aylarında da devam edecek Son Dakika! Türk Lirası mevduata uygulanan stopaj indirimi haziran ve temmuz aylarında da devam edecek         
09:10
Restoranların açılışını 35 metrelik kebap yaparak kutladı Restoranların açılışını 35 metrelik kebap yaparak kutladı         
08:44
Kafe ve restoranlar açık alanda aynı masada en fazla 3 kişi ağırlayabilecek Kafe ve restoranlar açık alanda aynı masada en fazla 3 kişi ağırlayabilecek         
01:21
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
"Zor durumdayım" diyen Didem Kınalı lüks cipini satışa çıkardı         
00:17
Sedat Peker'in El-Nusra'ya giden silah iddialarına Davutoğlu'ndan çok net yanıt: Benim başbakanlığım sonrası Sedat Peker'in El-Nusra'ya giden silah iddialarına Davutoğlu'ndan çok net yanıt: Benim başbakanlığım sonrası         
23:09
Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat         
21:26
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular         
17:39
Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek         
17:25
Ailesine kızan genç 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızan genç 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
17:21
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor         
16:50
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 09:25:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Pakistan'da teröristlerin saldırısı sonucu 4 asker öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement