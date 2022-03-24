Pakistan'ın Afganistan sınırında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 asker yaşamını yitirdi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Afganistan'dan teröristlerin Kuzey Veziristan'ın Hasan Khel bölgesinden Pakistan'a sızma girişiminin engellendiği belirtildi.
Açıklamada, çıkan çatışmada 4 askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Pakistan'da teröristlerin saldırısında 4 asker hayatını kaybetti - Son Dakika