TikTok videosu çektiği sırada tren çarpan fenomen, hayatını kaybetti
25.01.2021 16:51
Pakistan'da 17 yaşındaki genç fenomen, tren raylarının kenarında TikTok videosu çekmek istedi. O sırada gelen treni fark etmeyen genç, feci şekilde hayatını kaybetti. Trenin gence çarptığı anlar ise arkadaşının kamerasına yansıdı.
Dünyada trend haline gelen sosyal medya merakı zaman zaman can alıyor. Pakistan'da yaşanan korkunç olay ise bu merakın bir kanıtı oldu.
ARKADAŞININ KAMERASINA YANSIDI
Pakistan'ın Rawalpindi kentinde, rayların kenarında yürüdüğü sırasında TikTok uygulaması için video çeken Hamza Naveed adlı genç fenomen trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Trenin Naveed'e çarpma anları ise videoyu kaydeden arkadaşı Raja Rafaqat Zaman'ın cep telefonuna yansıdı. Kaza sonucu olay yerine giden sağlık ekipleri, Naveed'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Naveed'in cenazesi Rawalpindi'daki kabristanlığa defnedildi.
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