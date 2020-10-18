Son dakika haberleri: Pakistan'da toprak kayması: 10 ölü - Son Dakika

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde seyir halindeki bir minibüsün, heyelan nedeniyle toprağın altında kalması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Rawalpindi'den Skardu'ya gitmekte olan ve içerisinde 15 kişinin bulunduğu minibüs, dağlık yolda kayan toprağın altında kaldı. Olayda 10 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Pakistan'da muson yağışlarının ardından özellikle dağlık ve engebeli bölgelerdeki sellerin yol açtığı toprak kaymalarına sıkça rastlanıyor.