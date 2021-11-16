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Son dakika: Pakistan'da tren okul servisine çarptı: 3 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

Son dakika: Pakistan'da tren okul servisine çarptı: 3 ölü, 9 yaralı

16.11.2021 11:51

Gelen son dakika haberlerine göre Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir trenin demiryoluna giren okul servisine çarpması sonucu 3 öğrencinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir trenin demiryoluna giren okul servisine çarpması sonucu 3 öğrencinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Sheikhupura kentinde Jaranwal'dan Lahor'e giden bir tren okul servisine çarptı. Kazanın ardından olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 3 öğrencinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazanın meydana geldiği noktada hemzemin geçit bulunmadığı, okul servisinin kontrolsüz bir şekilde demiryoluna daldığı ifade edildi. Kazanın ardından servis şoförünün olay yerinden kaçtığı belirtildi.

(Abid Mazhar/İHA)

Son dakika: Pakistan'da tren okul servisine çarptı: 3 ölü, 9 yaralı
Son dakika: Pakistan'da tren okul servisine çarptı: 3 ölü, 9 yaralı
Son dakika: Pakistan'da tren okul servisine çarptı: 3 ölü, 9 yaralı
Son dakika: Pakistan'da tren okul servisine çarptı: 3 ölü, 9 yaralı

Pakistan, Pencap, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Pakistan'da tren okul servisine çarptı: 3 ölü, 9 yaralı - Son Dakika


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