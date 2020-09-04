Pakistan'ın kuzeybatısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 48'e çıktı.

Yetkililer, Hayber Pahtunhva eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle yüzlerce evin yıkıldığını ya da zarar gördüğünü belirterek, 24 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 48'e yükseldiğini bildirdi.

Bölgede askerler de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Şiddetli yağışların neden olduğu seller ve toprak kaymaları nedeniyle bölgede ulaşıma kapanan bazı yerleşim yerlerinin yollarını temizleme çalışmaları sürüyor.

Pakistan'da ağustosta şiddetli muson yağmurları 6 günde 63 can almıştı.

Karaçi'de 23 Ağustos'ta başlayan şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiği açıklanmıştı.

Şiddetli yağışlar dolayısıyla ambulans hizmetlerinin durma noktasına geldiği Karaçi'de, toplu ulaşım hizmetleri de aksamıştı.