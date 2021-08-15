Son dakika haberleri | Pakistan'daki bombalı saldırıda 13 kişi öldü

Son dakika 3. sayfa haberi... Pakistan'da dün düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği belirtildi.

Pakistan'da dün düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiği belirtildi. Pakistan'da 14 Ağustos bağımsızlık gününün 74. yıl dönümünde dün gerçekleştirilen kutlamalar sonrası Karaçi kentinde kimliği tespit edilemeyen saldırganlar, 20 sivilin bulunduğu bir kamyoneti el bombasıyla hedef aldı. Saldırıda 6'sı kadın 4'ü çocuk olmak üzere 13 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralıların bölgedeki Dr. Ruth Pfau Sivil Hastanesine kaldırıldığı açıklandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. - KARAÇİ

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