Son dakika haberleri | Pakistan'daki çatışmada 2 asker öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Pakistan'daki çatışmada 2 asker öldü

26.04.2022 19:25
Son dakika haberleri | Pakistan'daki çatışmada 2 asker öldü

Son dakika gündem haberi... Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Güney Veziristan bölgesinde "teröristlerin" güvenlik güçlerine saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 2 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

23 Nisan'da Kuzey Veziristan bölgesinde Afganistan'dan saldırganların ateş açması sonucu 3 Pakistan askeri hayatını kaybetmişti.

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Güvenlik güçleri, Veziristan, Pakistan, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Pakistan'daki çatışmada 2 asker öldü - Son Dakika


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