Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırganlar ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Güney Veziristan bölgesinde "teröristlerin" güvenlik güçlerine saldırdığı belirtildi.
Açıklamada, çıkan çatışmada 2 askerin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
23 Nisan'da Kuzey Veziristan bölgesinde Afganistan'dan saldırganların ateş açması sonucu 3 Pakistan askeri hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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