(İSLAMABAD)- Pakistan'da İktidar Partisine Yönelik Davaların 6 Yıldır Ertelenmesi Protesto Edildi - Son Dakika

- Pakistan'da iktidar partisine yönelik davaların 6 yıldır ertelenmesi protesto edildi

İSLAMABAD - Pakistan'da muhalefet partileri, Başbakan İmran Khan liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi aleyhindeki davanın 6 yıldır ertelenmesini protesto etti.

Pakistan Demokratik Hareketi çatısı altında toplanan 10 muhalefet partisi, başkent İslamabad'da bulunan Seçim Komisyonu Genel Merkezi önünde protesto gösterisi düzenledi. Muhalefet partileri, Başbakan İmran Khan liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi aleyhindeki davanın 6 yıldır ertelenmesini protesto etti.

Pakistan Müslüman Birliği-Navaz Başkan Yardımcısı Maryam Nawaz, Seçim Komisyonu gözetiminde 6 yıldır bekletilen dış finansman davasının daha fazla ertelenmemesi gerektiğini vurguladı. Davaya ilişkin kararı en kısa sürede açıklaması için Seçim Komisyonu'na çağrıda bulunan Nawaz, "Dış finansman davası, ülkedeki en büyük skandallardan biri. Khan, parti fonları adına milyonlar topladı" dedi. Nawaz ayrıca, Başbakan İmran Han'ın yardım fonlarını, kişisel çıkarları için kullandığını öne sürdü.