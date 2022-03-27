İSLAMABAD - Muhalefetin "güvensizlik oylaması" önergesine İmran Han'dan mitingli yanıt - Son Dakika
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İSLAMABAD - Muhalefetin "güvensizlik oylaması" önergesine İmran Han'dan mitingli yanıt

27.03.2022 21:44

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin bağımsız dış politikası sebebiyle muhalefet partilerinin güvensizlik oyu girişiminin hükümete karşı hazırlanan yabancı finansmanlı bir komplonun parçası olduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinin bağımsız dış politikası sebebiyle muhalefet partilerinin güvensizlik oyu girişiminin hükümete karşı hazırlanan yabancı finansmanlı bir komplonun parçası olduğunu belirtti.

Han, yarın kendisine karşı parlamentoda düzenlenmesi planlanan güvensizlik oylaması oturumu öncesi başkent İslamabad'da 150 bin kişinin üzerinde katılımla miting düzenledi.

Han, burada yaptığı açıklamada, dış politikalarının aylardır etkilenmeye çalışıldığını ve bu komplonun farkında olduklarını söyledi.

Pakistan'ın bağımsız dış politikası sebebiyle muhalefet partilerinin güvensizlik oyu girişiminin hükümete karşı hazırlanan yabancı finansmanlı bir komplonun parçası olduğunu belirten Han, kimseye boyun eğmeyeceklerini ifade etti.

Han, kendisine karşı toplanan muhalefete tepki göstererek, "Bize hangi yerden baskı yapılmaya çalışıldığını biliyoruz. Yazılı olarak tehdit edildik ama ulusal çıkarlarımızdan taviz vermeyeceğiz." dedi.

Bahsettiği komploya dair ellerinde kanıt bulunduğunu belirten Han, yabancı komployla ilgili çok şey olduğunu ve bunların yakında paylaşılacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de mitingde yaptığı konuşmada, Pakistan'a yönelik dış müdahalenin bulunduğunu ve bununla ilgili sonra konuşacağını belirtti.

"Güvensizlik oylaması" önergesi

Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması oturumunun yarın başlaması öngörülüyor. Oturum, 3 veya 7 gün içerisinde sonuçlanacak.

Muhalefet partileri, 8 Mart'ta Başbakan Han'a karşı "güvensizlik oylaması" önergesini Ulusal Meclis Başkanlığına sunmuştu.

İSLAMABAD - Muhalefetin güvensizlik oylaması önergesine İmran Han'dan mitingli yanıt
İSLAMABAD - Muhalefetin güvensizlik oylaması önergesine İmran Han'dan mitingli yanıt
İSLAMABAD - Muhalefetin güvensizlik oylaması önergesine İmran Han'dan mitingli yanıt
İSLAMABAD - Muhalefetin güvensizlik oylaması önergesine İmran Han'dan mitingli yanıt
İSLAMABAD - Muhalefetin güvensizlik oylaması önergesine İmran Han'dan mitingli yanıt
İSLAMABAD - Muhalefetin güvensizlik oylaması önergesine İmran Han'dan mitingli yanıt
İSLAMABAD - Muhalefetin güvensizlik oylaması önergesine İmran Han'dan mitingli yanıt
İSLAMABAD - Muhalefetin güvensizlik oylaması önergesine İmran Han'dan mitingli yanıt

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Kaynak: AA

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