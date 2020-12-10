Son dakika haberleri: Pakistan'dan ülkeyi hedef alan Hindistan'ın "15 yıllık dezenformasyon ağına" tepki - Son Dakika

Son dakika haberleri: Pakistan'dan ülkeyi hedef alan Hindistan'ın "15 yıllık dezenformasyon ağına" tepki

10.12.2020 16:57
Son dakika haberleri: Pakistan'dan ülkeyi hedef alan Hindistan'ın

Son dakika habere göre Pakistan'da başta Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han olmak üzere çok sayıda üst düzey siyasetçi, Hindistan'ın, Pakistan'ı hedef alan "15 yıllık dezenformasyon ağına" dair yayımlanan bir araştırmayla ilgili Yeni Delhi yönetimine tepki gösterdi.

Pakistan'da başta Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han olmak üzere çok sayıda üst düzey siyasetçi, Hindistan'ın, Pakistan'ı hedef alan "15 yıllık dezenformasyon ağına" dair yayımlanan bir araştırmayla ilgili Yeni Delhi yönetimine tepki gösterdi.

Han ve Alvi, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik dezenformasyon kampanyalarını ele alan bağımsız sivil toplum kuruluşu EU Disinfo Lab'ın, Hindistan'ın, uluslararası platformlarda Pakistan'ın itibarını zedelemeyi hedefleyen 15 yıllık dezenformasyon ağıyla ilgili araştırmasına dair açıklamalarda bulundu.

Han, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "EU Disinfo Lab aracılığıyla Hindistan'ın 750'nin üzerinde sahte haber sitesi, var olmayan sivil toplum örgütleri ve sahte kişilerle Pakistan'ı hedef alan dezenformasyon kampanyası, tıpkı Hindistan'ın Pakistan'da terörü desteklediğine dair 14 Kasım'da yayımlanan dosya gibi ortaya çıktı." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Alvi de sosyal medyadan, "Gerçek haberler kötü. Bu nedenle Hindistan, sahte haberlere bel bağlıyor." paylaşımında bulundu.

Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de "dünyanın en büyük dezenformasyon ağının" başında Hindistan'ın bulunmasının sürpriz olmadığını belirtti.

Kureyşi, "faşist" idealler ve dezenformasyondan güç alan Hindistan'ın Joseph Goebbels'i (Nazi Almanyası döneminde Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı) bile utandırdığını kaydetti.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf da sosyal medyadaki açıklamasında, "Bugünün Hindistan'ı bir devlet politikası olarak istikrarsızlık, nefret ve yalanlar yayıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'a kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik söz konusu "taktiklerini" kınadı.

Çavdri, Hindistan'ın yanlış bilgi yaymanın yanı sıra uluslararası kurumları da Pakistan'ı karalamak için kötü emellerine alet ettiğini söyledi.

Hindistan'ın yalan haberler yaymak yerine ülkesindeki yoksulluk, insan hakları ihlalleri, azınlıkların haklarının sömürülmesi ve yükselen ırkçılık gibi sorunlarla ilgilenmesi gerektiğine dikkat çeken Çavdri, Yeni Delhi yönetiminin bu taktiğinin başarısızlığa mahkum olduğunu dile getirdi.

Çavdri, dünyanın, Hindistan'ın dezenformasyon kampanyasını dikkate alması gerektiğini vurgulayarak Pakistan'ın bu konuyu her düzeyde gündeme getireceğini belirtti.

Pakistan'ın Hindistan'ın ülkede terörü desteklediğine dair hazırladığı dosyaya atıfta bulunan Çavdri, EU Disinfo Lab tarafından ortaya konulan araştırmanın Pakistan'ın uluslararası topluluk önündeki konumunu doğruladığını kaydetti.

Sosyal medyada da aralarında bakan, milletvekili, akademisyen ve gazetecilerin bulunduğu binlerce kişi, söz konusu araştırmayla ilgili paylaşımda bulunarak Hindistan'a tepki gösterdi.

EU Disinfo Lab'ın araştırması

EU Disinfo Lab, uluslararası kuruluşları hedef alan ve Hindistan'ın çıkarlarına hizmet eden büyük bir ağla ilgili yeni araştırma yayımlamıştı.

EU Disinfo Lab'ın internet sitesindeki açıklamada, 2019'da yayımladıkları ön araştırmanın ardından ağın "özellikle uluslararası platformda Pakistan'ın itibarını zedelemeyi", Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi ve Avrupa Parlamentosundaki karar verme mekanizmalarını etkilemeyi hedeflediği bildirilmişti.

"Hindistan Kronikleri" isminin verildiği araştırmayla 15 yıllık dezenformasyon ağının ortaya çıkarıldığına işaret edilen açıklamada, Hindistan'ın çıkarlarına hizmet eden ağ kapsamında hayatını kaybetmiş bir profesörün yaşıyor gibi gösterildiği, çok sayıda feshedilmiş kuruluşun ve en az 750 sahte medya kuruluşunun kullanıldığı kaydedilmişti.

İlk ağ, geçen sene tespit edilmişti

Merkezi Brüksel'de bulunan sivil toplum kuruluşu EU Disinfo Lab, 2019'da Avrupa'daki karar alıcıları etkilemeyi hedefleyen Hindistan yanlısı sahte internet siteleri ve düşünce kuruluşları ağı tespit edildiğini duyurmuştu.

EU Disinfo Lab, sitelerin izini sürdüklerinde yollarının Hint şirketi Srivastava Group'a çıktığını, ağın Avrupa'da, Pakistan karşıtı lobicilik faaliyetlerinden sorumlu grupları kapsadığını da açıklamıştı.

Pakistan dosya hazırlamıştı

14 Kasım'da Pakistan, Hindistan'ın ülkede terörü finanse ettiğine dair "kesin kanıtlardan oluşan bir dosya" hazırlamıştı.

Dışişleri Bakanı Kureyşi, Hindistan'ın, terör örgütleri Cemaat-ül Ahrar, Pakistan Talibanı (TTP), Belucistan Özgürlük Ordusu, Belucistan Özgürlük Cephesi ve Belucistan Cumhuriyet Ordusu'na son 3 yılda 22 milyar rupilik fon sağladığını savunmuş, Yeni Delhi yönetiminin ülkedeki istikrarı bozmak için bu örgütlere el yapımı patlayıcı, cephane ve silah da temin ettiğini öne sürmüştü.

Pakistan, söz konusu dosyayı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın büyükelçilerine teslim etmişti.

Yeni Delhi, Hindistan, Pakistan, Han, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Pakistan'dan ülkeyi hedef alan Hindistan'ın '15 yıllık dezenformasyon ağına' tepki - Son Dakika


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