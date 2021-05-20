Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Yeter demenin zamanı geldi. Filistinliler susturulamaz. İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı." dedi.

Kureyşi, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda konuştu.

İsrail'in kibirle hareket ettiğini ve cezasızlıktan cesaret aldığını belirten Kureyşi, işgal altındaki Filistin halkına amansız saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Kureyşi, bir hafta süren İsrail saldırılarında "250'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğine" ve binlercesinin yaralandığına dikkati çekerek bunların üçte birini kadın ve çocukların oluşturduğunu ifade etti.

Gazze'de her evde ölümün yankılandığına dikkati çeken Kureyşi, Ebu Hatab ailesinin 10 üyesinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Kureyşi, Gazze ve Filistin topraklarının diğer bölgelerinde her saat yüzlerce bu şekilde trajedi yaşandığını hatırlatarak şimdiye kadar 50 bini aşkın Filistinlinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını kaydetti.

Gazze'nin karanlığa gömüldüğüne dikkat çeken Kureyşi, havayı aydınlatan tek şeyin İsrail'in patlayan bombalarının ışıkları olduğunu belirtti.

BM Güvenlik Konseyi görevini yerine getiremiyor vurgusu

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kendisine verilen uluslararası barış ve güvenliği sağlama görevini yerine getirememesinin dehşet verici olduğunu ifade eden Kureyşi, "Yeter demenin zamanı geldi. Filistinliler susturulamaz. İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı." dedi.

Kureyşi, BM Genel Kurulunun söz konusu sorumluluğu üstlenmesi gerektiğine işaret ederek, "Filistin halkını bu kritik noktada yüzüstü bırakamayız." diye konuştu.

Filistin halkını korumak için uluslararası güç

Kuşatılan Filistin halkı ile İsrail ordusu arasında askeri bir denklik olmadığını dile getiren Kureyşi, Gazze ve işgal altındaki tüm topraklar için insani yardım seferberliği başlatılması gerektiğine dikkati çekti.

Filistin'e sağlık ekibi, ilaç, yiyecek gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Kureyşi, Filistin halkının korunması için uluslararası bir gücün bölgeye konuşlandırılması çağrısında bulundu.

İsrail'i savaş suçlarından sorumlu tutma çağrısı

Kureyşi, İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçlar ve uluslararası hukuku ihlal ettiği için hesap vermesi gerektiğini belirterek Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'in savaş suçlarından sorumlu tutulmasını sağlamasını talep etti.

Öte yandan Kureyşi, BM Genel Kurulunun İsrail'e ve Filistin halkına net bir mesaj göndermesi gerektiğini kaydetti.