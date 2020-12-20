Son dakika haberleri! Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberleri! Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

20.12.2020 20:15
Son dakika haberleri! Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberi: Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 615 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 457 bin 288'e yükseldi.

Son 24 saatte 80 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 330'a ulaştı. İyileşenlerin sayısı da 407 bin 405'e çıktı.

Pakistan'da 36 gündür günlük vakalar 2 binin üzerinde seyrediyor.

16 Aralık'ta 24 saatte 105 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti. Bu, hazirandan bu yana bir günde kaydedilen en yüksek ölü sayısı olmuştu.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığına göre bugün ülke genelinde 6 bin 982 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, toplam vaka sayısı 664 bin 930'a yükseldi.

Son 24 saatte 221 kişinin Kovid-19'dan vefat ettiği ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı toplam 19 bin 880'e ulaştı.

Ülke genelinde Kovid-19'dan iyileşen sayısı ise toplam 541 bin 811 oldu.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 1340 artışla toplam 93 bin 309'a, aktif vakalar ise 15 bin 563'a çıktı.

Bugün 1067 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen kişi sayısı 77 bin 309 oldu.

Son 24 saatte 4 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı ölü sayısı toplam 437'ye ulaştı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 496 artarak 199 bin 960'a, ölü sayısı 36 artışla 2 bin 930'a yükseldi.

Son bir günde 29 bin 869 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 593 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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