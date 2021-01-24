Son dakika haberleri! Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberleri! Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

24.01.2021 16:31
Son dakika haberleri! Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1594 yeni vakayla ülkedeki vaka sayısı 532 bin 412'ye yükseldi. Son 24 saatte 48 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 295'e ve iyileşenlerin sayısı 486 bin 489'a çıktı.

Öte yandan, Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu (DRAP), Rusya'dan Sputnik-V şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi. Pakistan'da daha önce Oxford-AstraZeneca ile Çinli Sinopharm şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşılara acil kullanım onayı verilmişti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 788 artarak 989 bin 262'ye yükseldi. Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 171 artışla 27 bin 835'e, iyileşenlerin sayısı 7 bin 751 artışla 789 bin 810'a ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 vakaları son 24 saatte 3 bin 346 artarak 183 bin 801'e yükseldi. Bugün 4 bin 427 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşen kişi sayısı 141 bin 446, aktif vakalar ise 41 bin 677 oldu. Son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınında ölü sayısı 678'e çıktı.

Öte yandan Malezya basınında yer alan haberlerde, ülke genelinde 4 Şubat'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı bitene kadar salgının kontrol altına alınamaması durumunda, hükümetin, temel ihtiyaçlar hariç Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sektörünün faaliyetlerini bir süreliğine durduracak şekilde daha ağır salgın tedbirleri alacağı iddia edildi.

Basında çıkan iddialara ilişkin hükümetten resmi bir açıklama yapılmadı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 990 artarak 366 bin 435'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 56 artışla 5 bin 133'e yükseldi. Son bir günde 38 bin 903 kişiye virüs testi yapılırken, 5 bin 20 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1007 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Endonezya, Pakistan, Japonya, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fortuna Sittard, Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve üst üste 2. yenilgisini aldı Çocukları ve torunlarını görmek için düzenlediği doğum günü partisi yaşlı adamın sonu oldu İki aylık bebeğin ağlama sesi nedeniyle çıkan komşu kavgasında 5 kişi hastanelik oldu Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı Galatasaray zorlu Malatya deplasmanında! Canlı anlatım Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı Gıdada fahiş fiyat şikayeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi: Mutlaka çözüme ulaştıracağız Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten evlenecek çiftlere öneri: Şimdi altın almanın tam zamanı Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten evlenecek çiftlere öneri: Şimdi altın almanın tam zamanı         
16:33
Merkel'in halefi Türk Armin'in kameralara poz verdiği 813 numaralı künyenin sırrı ortaya çıktı Merkel'in halefi Türk Armin'in kameralara poz verdiği 813 numaralı künyenin sırrı ortaya çıktı         
16:15
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin 603 kişilik sosyal atamayı 26 Ocak'ta yapacak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin 603 kişilik sosyal atamayı 26 Ocak'ta yapacak         
16:01
Yaşadığı hastalık sonrası 46 kiloya düşen Seren Serengil'in tedavisi sonuç verdi Yaşadığı hastalık sonrası 46 kiloya düşen Seren Serengil'in tedavisi sonuç verdi         
15:32
Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı         
15:15
Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti         
14:55
Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler         
14:28
Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler         
14:27
Vatandaşa Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
Sırası gelmeden korona aşısı yaptıran İspanya Genelkurmay Başkanı Villaroya tepkiler nedeniyle istifa etti Sırası gelmeden korona aşısı yaptıran İspanya Genelkurmay Başkanı Villaroya tepkiler nedeniyle istifa etti         
13:23
İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı         
12:40
Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı         
11:52
ABD'de restoranda kahvaltı yapan müşteri 148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı ABD'de restoranda kahvaltı yapan müşteri 148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı         
11:06
Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA         
10:59
Koronavirüsün ilacı sarımsak üreticinin yüzünü güldürüyor Koronavirüsün ilacı sarımsak üreticinin yüzünü güldürüyor         
10:29
Başıboş köpeklerden korkan İzmirli adam çareyi köpek savarda buldu Başıboş köpeklerden korkan İzmirli adam çareyi köpek savarda buldu         
10:26
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 16:40:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei