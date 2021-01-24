Son dakika haberleri! Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1594 yeni vakayla ülkedeki vaka sayısı 532 bin 412'ye yükseldi. Son 24 saatte 48 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 295'e ve iyileşenlerin sayısı 486 bin 489'a çıktı.

Öte yandan, Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu (DRAP), Rusya'dan Sputnik-V şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi. Pakistan'da daha önce Oxford-AstraZeneca ile Çinli Sinopharm şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşılara acil kullanım onayı verilmişti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 788 artarak 989 bin 262'ye yükseldi. Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 171 artışla 27 bin 835'e, iyileşenlerin sayısı 7 bin 751 artışla 789 bin 810'a ulaştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 vakaları son 24 saatte 3 bin 346 artarak 183 bin 801'e yükseldi. Bugün 4 bin 427 kişi daha sağlığına kavuşurken iyileşen kişi sayısı 141 bin 446, aktif vakalar ise 41 bin 677 oldu. Son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınında ölü sayısı 678'e çıktı.

Öte yandan Malezya basınında yer alan haberlerde, ülke genelinde 4 Şubat'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı bitene kadar salgının kontrol altına alınamaması durumunda, hükümetin, temel ihtiyaçlar hariç Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sektörünün faaliyetlerini bir süreliğine durduracak şekilde daha ağır salgın tedbirleri alacağı iddia edildi.

Basında çıkan iddialara ilişkin hükümetten resmi bir açıklama yapılmadı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 990 artarak 366 bin 435'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 56 artışla 5 bin 133'e yükseldi. Son bir günde 38 bin 903 kişiye virüs testi yapılırken, 5 bin 20 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 1007 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.