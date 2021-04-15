Son dakika haberleri: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 5 bin 395 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 739 bin 818'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 118 artışla 15 bin 872'ye, iyileşenlerin sayısı 646 bin 652'ye çıktı.

En son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, Ulusal Sağlık Enstitüsü Başkanı Amir İkram, Çin'in CanSino Kovid-19 aşısını Pekin yönetiminin yardımıyla yakında Pakistan'da üretmeye başlayacaklarını belirtti.

İkram, Pekin yönetiminin aşı için teknoloji transferi yapmada mutabık kaldığını, aşının ham maddesinin nisan sonuna kadar ülkeye geleceğini ifade etti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 177 artarak 1 milyon 589 bin 359'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 167 artarak 43 bin 73'e, iyileşenlerin sayısı 6 bin 362 artarak 1 milyon 438 bin 254'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 2 bin 148 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, vaka sayısı 367 bin 977'ye yükseldi.

Bugün 1259 kişi daha virüsü yenerken iyileşen kişi sayısı 349 bin 39 oldu.

Son 24 saatte 10 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 1363'e ulaştı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, salgının 4'üncü dalgasının ülkeyi vurmaması için Ramazan Bayramı öncesi köye dönüşlerin yasaklanması yönünde hükümete tavsiyede bulundu.

Ulusal Kovid-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin ise, yaşlı ebeveynlerin farklı şehirlerde aşılanması amacıyla eyaletler arası seyahatlere bugünden itibaren müsaade edileceğini duyurdu.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 576 artarak 522 bin 298'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 35 artışla 9 bin 559'a yükseldi.

Son bir günde 74 bin 228 kişiye virüs testi yapılırken, 2 bin 563 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 631 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.