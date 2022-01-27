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Son dakika haberleri | Pakistan polisinden protestoculara sert müdahale: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Pakistan polisinden protestoculara sert müdahale: 1 ölü

27.01.2022 10:42
Son dakika haberleri | Pakistan polisinden protestoculara sert müdahale: 1 ölü

Son dakika habere göre Pakistan'ın Karaçi kentinde polisin tartışmalı yasa tasarısını protesto edenleri dağıtmak için sopa ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla sert müdahalede bulunması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde polisin tartışmalı yasa tasarısını protesto edenleri dağıtmak için sopa ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla sert müdahalede bulunması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentinde Birleşik Halk Hareketi (Muttahida Qaumi Movement-MQM) üyeleri ve destekçileri, yerel hükümetin tartışmalı yasa tasarısını protesto etmek için sokaklara döküldü. Protestocular oturma eylemi yapmak için eyalet başbakanlığına ait binaya yürüdüğü sırada polisten müdahale gecikmedi. Karaçi polisi, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz bombaları ve sopalarla müdahalede bulunurken, çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti. Birleşik Halk Hareketi yetkilileri, protestolara katılan çok sayıda kadın ve çocuğun da yaralandığını, ayrıca bazı milletvekillerinin de gözaltına aldığını aktardı. İl Genel Meclis (MPA) Üyesi Sadakat Hüseyin'in de coplu müdahale sırasında yaralandığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

Federal hükümetten polisin sert müdahalesine tepki

Pakistan Federal Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Shafqat Mahmood, Pakistan Halk Partisi (PPP) yönetimindeki Sindh hükümetini kınadı. Bakan Mahmood Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sindh Eyalet Başbakanı'nın emriyle Karaçi'de MQM çalışanlarına yönelik polis vahşetini şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı. Sindh Eyaleti Valisi İmran İsmail de polisin orantısız güç kullanımını kınarken, yerel yönetimin sorunları karşılıklı anlayış ve diyalogla çözmesi gerektiğini vurguladı. Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Asad Umar ise Pakistan Anayasası kapsamında vatandaşların protesto hakkı bulunduğunu belirterek, "PPP'nin muhalefeti güç kullanarak bastırma yaklaşımı utanç verici" dedi. - KARAÇİ

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Oturma Eylemi, Pakistan, Protesto, Karaçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Pakistan polisinden protestoculara sert müdahale: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Pakistan polisinden protestoculara sert müdahale: 1 ölü - Son Dakika
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