Son dakika haberleri! Palacıoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi'ne katıldı - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi'nin video konferansla yapılan toplantısına katıldı.

Melikgazi Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, asil üye olarak Türkiye'yi temsil etmek üzere Fransa'nın Strazburg kentinde video konferansla yapılan toplantıda Palancıoğlu, LGBT olarak bilinen eşcinsellik, homoseksüellik ve heteroseksüellik gibi yeni yaklaşımların aslında bir hastalık olduğunu hiç bir dinde cinsiyet bozukluğunun yeri olmadığını belirtti.

"Şiddetin ve ayrımcılığın her türlüsüne karşıyız" ifadesini kullanan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yüce yaratan, dünyayı yarattığı andan itibaren sadece iki cinsiyeti var etmiştir. Lezbiyenlik, homoseksüellik biseksüellik gibi konularda şiddete, nefret söylemlerine ve ötekileştirmeye biz de karşıyız ancak erkek ve kadın haricinde üçüncü bir cinsiyet oluşturma gayretlerine de şiddetle karşıyız. Aile yapısını bozacak gayri meşru ilişkilere yol açacak LGBTİ girişimine tamamen karşıyız. Bu hastalığın tedavisi konusunda mücadele etmemiz gerekli, aksi taktirde aile kavramı ortadan kalkacaktır, buna müsade edemeyiz."