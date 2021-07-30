Denizli'nin Pamukkale Belediyesi Antalya ve Muğla'daki orman yangınları için yardım kampanyası başlattı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yaptığı birçok ilde meydana gelen ve söndürülmesi için büyük bir mücadelenin verildiği orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için harekete geçtiklerini söyledi.

Örki, yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Meydana gelen yaraları sarmak için vatandaşlarımız yangın bölgelerine göndermek istedikleri malzemeleri bizlere ulaştırabilirler. Hangi bölgede ihtiyaç varsa malzemeleri o bölgeye ekiplerimiz ulaştıracaklardır. Bu zor zamanları el ele vererek aşacağız. Orman yangınlarının bir an önce söndürülmesi için devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Duyarlılıkları için tüm Denizli halkına şimdiden teşekkür ediyorum."

Pamukkale Belediyesinin bünyesinde hizmet veren sosyal markette bulunan çarşaf, battaniye, kıyafet, çocuk bezi, bebek maması ve ambalajlı yiyeceklerin yer aldığı malzemeler yangın bölgelerine gönderildi.