Son dakika haberleri... Pamukkale'de tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Pamukkale'de tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Bir son dakika haberine göre DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, tek katlı müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, tek katlı müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerince tarafından söndürüldü. Yangın, saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1249 Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde kiracı olarak oturan Hayati Akyol, yangına müdahale etmeye çalıştığı sırada dumandan etkilendi. Akyol'a ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



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