Son dakika haberleri! Pamukova'da karı koca trafik kazasında yaralandı

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, kazaya karışan hafif ticari araçtaki karı koca yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, kazaya karışan hafif ticari araçtaki karı koca yaralandı. Süleyman Ö. idaresindeki 54 RB 729 plakalı hafif ticari araç, D-650 Karayolu Karapınar Mahallesi mevkisinde Oğulcan S'nin kullandığı 16 AKR 504 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan Süleyman Ö. ile eşi Şakire Ö, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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