Son dakika haberleri: Pandemi arsa yatırımlarını artırdı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Pandemi arsa yatırımlarını artırdı

11.05.2021 15:02
Son dakika haberleri: Pandemi arsa yatırımlarını artırdı, System.String[]

Son dakika haber... Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2020 son çeyreğinden itibaren konut satışlarında yaşanan azalmanın aksine arsa arazi yatırımlarında ciddi artışlar söz konusu. Emlak işletmelerimiz açısından arsa, arazi taleplerinin en yüksek olduğu dönemi yaşıyoruz" dedi.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2020 son çeyreğinden itibaren konut satışlarında yaşanan azalmanın aksine arsa arazi yatırımlarında ciddi artışlar söz konusu. Emlak işletmelerimiz açısından arsa, arazi taleplerinin en yüksek olduğu dönemi yaşıyoruz" dedi.

Pandemi sonrasında yatırımcıların yeni rotası arsa ve arazi oldu. Pandemi ile ofis ve yaşam tarzlarının değişmesi, açık hava ihtiyacı, ortak yaşamdan sıyrılma müstakil parsellere talebi artırdı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2020 son çeyreğinden itibaren konut satışlarında yaşanan azalmanın aksine arsa arazi yatırımlarında ciddi artışlar söz konusu. Emlak işletmelerimiz açısından arsa, arazi taleplerinin en yüksek olduğu dönemi yaşıyoruz. Kısıtlamalarda bu noktada etkili oldu diyebiliriz. Ortak yaşam yerine aile bireyleri ile birlikte müstakil yaşam tercihleri, aşılama sonrasında bile yaşama ve çalışma alışkanlıklarımızdaki değişimlerin devam edecek olması sadece yatırımcıları değil, barınma ihtiyacı olarak da arsaları ön plana çıkardı. Son dönemde özellikle İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Kırklareli, Bursa ve Balıkesir bu hareketten en çok etkilenen iller olarak öne çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Altın Daire içindeki arsalar kazandırmaya devam edecek"

Yoğun talebin yaşandığı İstanbul'u bir merkez olarak kabul eden ve köprüler ile bir daire oluştuğunu ifade eden Özelmacıklı, "Çanakkale köprüsü ile tamamlanacak olan bu Altın Daire içinde arsa ve arazi yatırımları kazandırmaya devam ediyor. Bu bölgede gayrimenkul fiyatları sektör ortalamasının çok üstünde artış gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Büyükşehirlere yakın, şehirden kaçış sağlayan arsalar, köy yerleşik alanları, alternatif fırsatlar sunmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"Yeni bir marka oluşturduk"

Altın Arsa markası ile yeni bir marka segmentasyonu oluşturduklarını ve önümüzdeki dönemde bu marka için de franchisee fırsatları sunacaklarını belirten Özelmacıklı, "Özellikle arsa arazi yatırımları ayrı uzmanlıklar gerektiriyor. Tüm yatırımcılar için en önemli husus da işin uzmanlarından profesyonel hizmetler almak. Biz sektörde yatırımcı günleri ile başladığımız bu sürece, Altın Arsa markası ile de devam ettireceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haberleri: Pandemi arsa yatırımlarını artırdı

Pandemi, Altın, konut, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Pandemi arsa yatırımlarını artırdı - Son Dakika Ekonomi


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