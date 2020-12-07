Son dakika haberleri... Pandemi bilimsel eğitimleri engelleyemedi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Pandemi bilimsel eğitimleri engelleyemedi

07.12.2020 13:37
Son dakika haberleri... Pandemi bilimsel eğitimleri engelleyemedi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Geleceğin bilim insanlarının yetişmesi amacıyla Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete sunulan Bilim Şehitkamil'deki eğitim faaliyetleri, pandemi dolayısıyla online olarak yapılmaya başlandı.

Geleceğin bilim insanlarının yetişmesi amacıyla Şehitkamil Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete sunulan Bilim Şehitkamil'deki eğitim faaliyetleri, pandemi dolayısıyla online olarak yapılmaya başlandı.

'Teknoloji Üreten Bir Türkiye Hedefiyle' yapımına başlanan ve kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulan Bilim Şehitkamil'deki eğitim faaliyetleri, pandemi nedeniyle online ortama taşındı. Çamlıtepe Mahallesi'nde hizmet veren bin metrekare büyüklüğündeki Bilim Şehitkamil'in içerisinde, dene-yap atölyesi, tasarım atölyesi, doğa atölyesi, matematik atölyesi, astronomi atölyesi, teknoloji atölyesi, sergi salonu, amfi alanı, dinlenme salonu, idari birimler, mescit ve WC bulunuyor. Merkezde verilecek teorik eğitimin yanı sıra her türlü uygulamanın yapılabileceği imkanın altyapısı da bulunuyor.

Öğrencilerin bilime olan ilgilerinin artarak devam etmesi adına eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Bilim Şehitkamil Astronomi Öğretmeni Ali Beyazıd, "Bilim Şehitkamil'de; doğa atölyesi, tasarım atölyesi, matematik atölyesi, teknoloji atölyesi ile uzay ve havacılık atölyesinden oluşan 5 farklı atölye bulunmaktadır. Malum pandemi sürecinden dolayı yüz yüze eğitimlerimize ara verdik ve online olarak eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Şu an itibariyle canlı yayınlarımıza başladık. Öğrencilerimize canlı yayın ile birlikte deneyler yaptırıyoruz, uygulamalı eğitim veriyoruz. Yüz yüze yaptığımız eğitimlerin aynısını ekran aracılığıyla uyguluyoruz. Öğrencilerimize, evlerinde etkinlikler yaptırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz, yüz yüze eğitimde olduğu gibi online eğitime de yoğun ilgi gösteriyorlar. Canlı yayınlarımıza yoğun bir katılım gerçekleştiriyorlar. Bizler de öğrencilerimize zenginleştirici eğitimler vererek elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

Verdikleri eğitimlerin öğrencileri mutlu ettiğini dile getiren Bilim Şehitkamil Fen Bilgisi Öğretmeni Duygu Ateş, "Bilim Şehitkamil'de pandemi döneminden önce eğitimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyorduk. Pandemi süreci ile birlikte online eğitim vermeye başladık. Öğrencilerimiz, merkezimize gelmeden evlerinde canlı yayınlarımıza katılarak, derslerini işleyebiliyorlar. Örneğin daha önce doğa atölyemize gelen öğrencilerimize canlı yayınlarımızla birlikte uygulamalı deneylerle eğitimler vermekteyiz. Öğrencilerimiz, yaptıkları deneylerle o kadar heyecanlı oluyorlar ki onların bu heyecan ve hevesi bizleri daha çok motive ediyor. Öğrencilerimiz, evlerinde materyaller ile yaptıkları en ufak tasarımları bile kendilerini daha çok bu alanda farklılıklara yöneltiyor. Bunun yanı sıra sadece doğa atölyesinin eğitimleri ile sınırlı değil, diğer 4 atölyemizde işlenen eğitimleri de öğrencilerimize canlı yayınlarla anlatmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz, özellikle teknoloji alanında öğrendikleri programlar, robotik kodlamalarla artık farklı farklı düşüncelere sahip oluyorlar ve bu konuda çok mutlu oluyorlar. Onların bu güzel enerjisi de bizlere ilham kaynağı oluyor. Bizler, eğitmenler olarak pandemi süreci içerisinde online eğitimlerimize ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri... Pandemi bilimsel eğitimleri engelleyemedi
Son dakika haberleri... Pandemi bilimsel eğitimleri engelleyemedi
Son dakika haberleri... Pandemi bilimsel eğitimleri engelleyemedi
Son dakika haberleri... Pandemi bilimsel eğitimleri engelleyemedi

Şehitkamil, Astronomi, Türkiye, Mescit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Pandemi bilimsel eğitimleri engelleyemedi - Son Dakika


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