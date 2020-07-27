Son dakika haberleri | Pandemi süreci kitap satışlarını da etkiledi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Pandemi süreci kitap satışlarını da etkiledi

Bir son dakika haberine göre Pandemi süreci kitap satışlarını da etkiledi Türkiye'de de etkili olan korona virüs salgını ile sahaflardan kitap alımları düştü.

Pandemi süreci kitap satışlarını da etkiledi

KIRŞEHİR - Türkiye'de de etkili olan korona virüs salgını ile sahaflardan kitap alımları düştü.

İnsanların pandemi korkusu ve yapılan uyarılara uyarak evlerinden çıkmaması sonucunda, kitap satışlarının da etkilendiğini ifade eden sahaf Mehmet Uğurlu, raflarında bulunan kitapları dijital otama taşıdıklarını söyledi.

İnsanların psikolojik olarak pandemi ile kitap okumadığını ve çoğu insanın yeni yeni normale döndüğünü ifade eden Mehmet Uğurlu, "Psikolojinin bozuk olması kitap okuma oranlarını da aynı oranda etkiledi. Özellikle Mart ayı başlarında etkili olan korona virüs kitap okuma oranlarını da düşürdü. Bizlerde raflarımızda bulunan kitaplarımızı internet ortamıyla satmaya çalıştık. Pandemi süreci ve yeni normale dönüşle birlikte insanlar, önceliği kitaplara vermedi. Kitap alım oranlarında yeni yeni yükselme var. Tercihler kitaplara değil de temel gıda, kozmetik ve kıyafet satışlarındaki indirimler üzerine yoğunlaştı" dedi.

Okulların erken kapanmasının da kitap satışlarında etkili olduğunu anlatan Uğurlu, "Okulların erken kapanması da öğrencilerin belirli noktalarda kitaplardan uzaklaşmasına neden oldu. Dijital yayınlardan alan insanlar ise çoğunlukla kitapları kapak tasarımları ile aldı. İnternet'ten elbette kitap alınabilir fakat yeni okuyucuların kitapları birebir görselinden bakıp alması daha doğru olur diye düşünüyorum. Bilinçli okuyucu internetten alsa da ne alacağını biliyor. Ders kitapları satışlarımız yanında kitap satışlarımızın da normale dönüyor olması bizleri mutlu kılıyor. Düzenli kitap takası yapan yada kitap alan okuyucunun öğrendiklerini bizimle tartışıyor olması da hazların en büyüğünü bizlere sunuyor" dedi.

Öte yandan, pandemi sürecinin okuyucu olarak hayatında bir çok değişime neden olduğunu ifade eden Assiye Nihal Koçyiğit ise "Pandemi süreci hayatımızda çok şeyi değiştirdi. Kitapların dünyası dijitalleşti bende dijitalleştim. Çağın gereklerini yerine getiriyoruz. Pandemi süreci ile dijital dünyayı da keşfettim. Dijital kitap tam anlamıyla kitap okuma ruhunu taşımasa da pandemi süreci bizlere dijital kitap okumayı da aşılamış oldu"diye konuştu.

Son dakika haberleri | Pandemi süreci kitap satışlarını da etkiledi

Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 09:40

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri | Pandemi süreci kitap satışlarını da etkiledi - Son Dakika
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