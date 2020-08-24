Son dakika haberleri! PANDEMİDE MOTOSİKLETE İLGİ ARTTI, FİYATLAR 2 KATINA ÇIKTI - Son Dakika

Salgın sürecinde bireysel kullanımlı ulaşım araçlarına ilgi arttı. Bunların başında ise motosiklet geliyor. Motosiklet Endüstrisi Derneği'nin araştırmasına göre, küçük hacimli motosiklet satışları geçtiğimiz yıla göre yüzde 66 arttı. 20 yıldır özel bir motosiklet firması işleten Benan Esengül, "Pandemi sürecinde bir önceki seneye göre satışlar bir hayli fazlalaştı. Hem ikinci elde hem sıfır satışlarda ciddi oranlar gördük" dedi.

Kullanımdaki artışla beraber sıfır ve ikinci el motosikletlerin fiyatlarında da artışlar yaşandı. Motosiklet sürücüsü Sena Soycan, "kendi motorumu 1,5 sene önce 42 bin liraya almıştım. Şu anda bakıyorum ikinci ellere aynı motosiklet 81, 82 bin civarına geliyor. Bu derece ciddi bir artış var" ifadelerini kullandı.

"MOTOSİKLET SATIŞLARIMIZDA GEÇEN SENEYE GÖRE CİDDİ ANLAMDA ARTIŞ VAR"30 yıldır özel bir motosiklet firması işleten Benan Esengül, pandemi döneminde motor satışlarının bir hayli arttığını belirtti. Toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşların motosiklete yöneldiğini söyleyen Esengül, "Zaten motosiklet kullanım oranları çok arttı ama bu sene pandemi sürecinde bir önceki seneye göre satışlar bir hayli fazlalaştı. Hem ikinci elde hem sıfır satışlarda ciddi oranlar gördük. Zaten trafikten dolayı insanlar tercih ediyordu ama bu sene pandemiden dolayı satışlar çok fazla arttı. Bunun olayı da hem insanların toplu taşıma kullanmamaları hem de motosiklete olan ilginin artması oldu. Biz 30 senedir bu sektörde hizmet veriyoruz ben de 20 senedir motosiklet kullanıcısıyım. Geçen seneye göre ortalama yüzde 10, yüzde 15 satışlarımızda artış oldu. İkinci ele talep de bir hayli artmaya başladı. Beklemeye alınan ya da araç alalım daha sonra motor alırız denilen olaylar biraz daha değişti. Artık öncelik motora verildi pandemi döneminde. Burada da bizlere çok iş düştü. Eğitimler olsun güvenlik olsun ekipman olsun bilinçli bir şekilde kullanıcıları motosiklete başlatmaya başladık. Geçen seneki fiyatlarla bu seneki fiyatlar arasında fark var. Sıfırlar arttığı için otomatik olarak ikinci el fiyatları da biraz arttı" şeklinde konuştu.

"ARKADAŞLARIM PANDEMİ SÜRECİNDE MOTOR KULLANMAK İÇİN BENDEN FİKİR ALDILAR"Pandemi sürecinde yakın çevresinin motosiklet kullanmaya başladıklarını söyleyen Kayhan Şahin, "Valla ben 10 yıldır motosiklet kullanıyorum. Bu pandemi dolayısıyla tabii ki toplu taşıma ve metroya binme olayı bayağı bir azalmış durumda. İnsanlar tedirgin tabii bu virüsten dolayı. Millet daha çok motosikletlere yönelmeye başladı. Mantıklı olan da bu zaten. İstanbul trafiğini biraz da olsa hafifletiyor. Yakın arkadaşlarım ya da metro ve otobüs kullanan arkadaşlarım artık motor kullanmaya başladılar. Son 1 senedir fiyatlarda ciddi anlamda artış var. Nereden baksanız yüzde 50, 60 oranında bir zam söz konusu. Ben kendi motorumu 1,5 sene önce 42 bin liraya almıştım. Şu anda bakıyorum ikinci ellere aynı motosiklet 81, 82 bin civarına geliyor. Bu derece ciddi bir artış var" şeklinde konuştu.

"TOPLU TAŞIMAYA BİNMEYE KORKUYORUM, MOTOR EN İYİ TERCİH"

7 aydır motosiklet kullanmaya başladığını söyleyen 27 yaşındaki Sena Soycan da korona ile birlikte motosiklete olan ilginin de fiyatların da arttığını söyledi. Soycan, "İnsanların içinde bulundukları durum da zorlaştı. Çünkü araba fiyatları çok yüksek. İnsanlar da diyor ki hem trafiğe girmeyeyim, araba almayayım çünkü bütçem ona yetmiyor, ama motor fiyatları da inanılmaz artmış durumda. Yani şöyle söyleyeyim 7 ayda benim motorum ikinci eli aynı kilometreyle 13 bin lira zamlanmış durumda. Ben 20 bin liraya almıştım. Ben 7 aydır toplu taşımaya binmedim. Geçenlerde bir muhabbet oldu binsek mi diye binemedim yani korkuyorum. Motosiklet şu an benim için en iyi tercih" şeklinde konuştu.