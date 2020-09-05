Son dakika haberleri | Pandeminin kazananı medya sektörü oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Pandeminin kazananı medya sektörü oldu

Son dakika haberlerine göre Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşın medyanın önemini daha iyi anladığını belirten Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr.

Son dakika haberleri | Pandeminin kazananı medya sektörü oldu, System.String[]

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşın medyanın önemini daha iyi anladığını belirten Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. Günseli Pişkin, "Dünya genelinde milyonlarca insan evlerinde izole olmak zorunda kaldı ve bu süreç içinde vakitlerinin en önemli kısmını televizyona ve sosyal medyaya ayırdı" dedi.

'Türkiye'nin en renkli ekranı dizi sektörü' diyen İstanbul Rumeli Üniversitesi (İRÜ) Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. Günseli Pişkin, özellikle sanat filmleri ve televizyon dizileriyle ilgili önemli gelişmelerin söz konusu olduğunu belirtti. Bu alanda eğitim veren kurumların başarıda büyük bir rolü olduğunu ifade eden Doç. Dr. Günseli Pişkin, "Ulusal ve uluslararası yarışmalarda sinema yönetmenlerinin ödüllerle dönmelerinin yanı sıra televizyon dizi sektörünün giderek büyümesi ve uluslararası alanda tanınırlığı tartışılmazdır. Burada çalışan kesim hiç kuşkusuz bu başarısını alanında aldığı eğitim ve öğretime borçludur. Günümüzde alandaki bilgi birikiminden faydalanmak, bunları daha da geliştirmek ve kendinden önce yapılanları aşmaya çalışmak eğitim ve öğretimin temel hedeflerindendir. Bizlerde bölüm olarak modern yaşamın gereklerine uygun alanında başarılı çalışmalar yapacak olan yaratıcı, özgür, genç, televizyoncu ve sinemacılar yetiştiriyoruz" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLER SEKTÖRDE ÇALIŞMA FIRSATI BULUYOR"

Üniversitenin Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde bağlı olan Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde okuyan öğrencilere çalışma fırsatları sunduklarını belirten Doç. Dr. Günseli Pişkin, "Her öğrencinin hayali öğrenim görürken eğitim gördüğü alanda çalışma fırsatı elde edebilmektir. Bölüm olarak öğrencilerimize bu fırsatı sunuyoruz. Eğitim kadromuz saygın üniversitelerde eğitim görmüş, uluslararası gelişmeleri takip eden, sektör deneyimli, güçlü, özverili akademisyenlerdir. Akademisyenlerimiz, öğrencilerimizi sektörde çalışmaları konusunda teşvik etmektedirler. Kendilerinin tecrübeleri uygulamalı eğitimler ile birleşerek öğrencilerimizin Radyo, Televizyon ve Sinema sektörüne bir adım önde başlamalarını sağlıyoruz. Yerel ve ulusal bazlı anlaşmalı olduğumuz sektör paydaşlarımızın desteğiyle, öğrencilerimize henüz okurken üniversitede aldıkları eğitimin yanında sektörde de görev almalarına imkan vererek, iş yaşamına geçtiklerinde meslektaşlarından bir adım önde olmalarını sağlıyoruz. Bölüm olarak tek amacımız medya sektörüne nitelikli çalışan kazandırmak" ifadelerini kullandı.

"ÖDÜLLÜ ÖĞRENCİLER YETİŞTİRİYORUZ"

Öğrencilerini, fikirlerini ve tasarım becerilerini aktarabilecekleri yarışmalara katılmaları konusunda teşvik ettiklerini de söyleyen Pişkin, "Öğrencilerimiz, eğitimlerinin ikinci senelerinde Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından düzenlenen "Aklıma Bir Fikir Geldi" isimli yarışmada tasarımını yaptıkları afiş ile dergi kategorisinden "Korsanla Mücadele" birincilik ödülü aldılar. Bu öğrencilerimiz için büyük başarıdır. Bu tarz yarışmalara katılım ve alınan ödüllerin, öğrencilerimiz mezun olduktan sonra meslek hayatlarında çok büyük katkısı olacaktır" diye konuştu.

VAKİTLERİNİ TELEVİZYONA VE SOSYAL MEDYAYA AYIRDILAR

Son 6 aylık süreçte medyanın öneminin daha fazla anlaşıldığını belirten Doç. Dr. Pişkin, "Dünya genelinde milyonlarca insan evlerinde izole olmak zorunda kaldılar ve bu süreç içinde vakitlerinin en önemli kısmını televizyona ve sosyal medyaya ayırdılar. Pek çok online platform pandemi süreci içerisinde rekor sayıda içerik üreterek sektörü hareketlendirirken, sosyal medya da gücünü arttırarak yayın sektörünün de önemli unsurlardan biri haline geldi. Gün geçtikçe devleşen ve dijitalleşen medya sektörünü bölüm olarak göz ardı etmemiz ise imkansız. Bundan dolayı Radyo, televizyon ve sinema alanında her gün çıkan yeni teknolojik ve sanatsal gelişmeler, alanında yetkin akademik kadromuz tarafından, en ince ayrıntıları ile öğrencilerimize aktarılmaktadır" şeklinde konuştu.


Koronavirüs, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 09:18 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Pandeminin kazananı medya sektörü oldu - Son Dakika

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