Son dakika haberleri! PANKARTIN BAĞLI OLDUĞU TAŞIN, BAŞINA DÜŞTÜĞÜ KADIN ÖLDÜ - Son Dakika

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Nurhayat Altınkaya (55), caddede yürüdüğü sırada 3 katlı binanın terasına asılan pankart ipinin bağlı bulunduğu taşın başına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Evine doğru yürüyen Nurhayat Altınkaya'nın başına, iddiaya göre, önceki gün ilçede yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimleri için bir ucu üç katlı binanın terasına bağlanan pankartın bağlı olduğu taş düştü. Ağır yaralan Altınkaya, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nurhayat Altınkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, pankart ise bulunduğu yerden indirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.