Son dakika haberleri | Pansiyonun penceresinden düşen hemşirenin ölümüne ilişkin sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Pansiyonun penceresinden düşen hemşirenin ölümüne ilişkin sanığın yargılanmasına devam edildi

15.04.2022 15:12
Son dakika haberleri | Pansiyonun penceresinden düşen hemşirenin ölümüne ilişkin sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika haberleri... İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaldığı pansiyonun penceresinden düşen hemşire Şebnem Köker'in hayatını kaybetmesine ilişkin hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaldığı pansiyonun penceresinden düşen hemşire Şebnem Köker'in hayatını kaybetmesine ilişkin hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Timuçin Bayhan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, Emniyet Müdürlüğü'nden istenen DNA analiz profillerinin Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini fakat buradan henüz cevap gelmediğini tutanağa geçirdi.

Duruşmada söz alan baba Abdullah Köker, kızının büyük bir senaryoyla katledildiğini belirterek, kızının tırnağında başka bir kadına ait DNA profilinin çıktığını, bunların kime ait olduğunun tespit edilemediğini söyledi.

Söz verilen sanık Timuçin Bayhan ise odada üçüncü bir kişinin kesinlikle olmadığını, otelin kamera kayıtlarının olmadığının kendisine cinayet büro ekiplerince söylendiğini, maktulün kendisine hediye ettiği gitarın yaklaşık 30 santimetre olduğunu, bununla bir kediye bile vurulsa bir şey olmayacağını öne sürerek, "Keşke ortaya çıksa da üzerinde kan olmadığı falan ispatlansa." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, pencerenin alt kasasında sanığa ait parmak izlerinin bulunduğu ve ilgili emniyet birimine yazı yazılarak söz konusu izin, pencerenin alt kasasındaki konumlanmasının grafik halinde mahkemeye bildirilmesini istedi.

Sanık Bayhan hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Olay

Şebnem Köker, 7 Haziran 2021'de Kadıköy Caferağa Mahallesi Rıza Paşa Sokak'taki bir pansiyonun penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından aynı pansiyonda kaldığı belirlenen Timuçin Bayhan gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından "başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Timuçin Bayhan'ın olayın sıcağı sıcağına tanık sıfatıyla alınan ifadesi ile şüpheli sıfatıyla alınan ifadesinde Köker'in düşme saati konusunda çelişkili beyanlarda bulunduğu, Köker'in sol elinin üçüncü parmağındaki tırnağın kırıldığının tespit edilmesi ve olayın gerçekleştiği yerde ikisinden başka kimsenin bulunmaması hususları dikkate alınarak üzerine atılı eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin tespiti için yargılama yapılmasına muhtaç olunduğu belirtilmişti.

İddianamede, bu kapsamda sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davada yurt dışı yasağı kaldırıldı Son dakika haberi: Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davada yurt dışı yasağı kaldırıldı FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu İnandı'nın yargılanmasına devam edildi FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu İnandı'nın yargılanmasına devam edildi Son dakika haberleri: AVM'de düşen hamile kadının cenazesi ailesine teslim edildi Son dakika haberleri: AVM'de düşen hamile kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Pansiyonun penceresinden düşen hemşirenin ölümüne ilişkin sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


Son Dakika
15:09 Mahkeme kararını verdi! Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek
15:08 Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı
15:08 86 yıl sonra açılan Ayasofya Fatih Medresesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır
15:05 Nuri Şahin'i hoca adayı ilan eden Galatasaray'a şaşırtan cevap
14:53 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten, Adalet Bakanı Bozdağ'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Kanuni ama ahlaki değil!
14:53 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye ve Cemal'i gören Helin ne yapacak?
14:51 Kaçırılıp işkenceye maruz kalan genç kız yaşadığı dehşeti anlattı: O kadar çok korktum ki ölüme gittiğimi fark ettim
14:49 Lunaparkta dehşeti yaşadılar! Arıza yapan salıncağa binen insanların korku dolu anları kamerada
14:44 Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisiyle ekranlara dönüyor! Yayın tarihi 13 Mayıs
14:40 Avrupa Uzay Ajansı uyardı! Türkiye'ye çöl tozu geliyor: 15-18 Nisan tarihleri arasında etkisini gösterecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 15:17:01. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Pansiyonun penceresinden düşen hemşirenin ölümüne ilişkin sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement