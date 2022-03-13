Son dakika haberleri | Papa Franciscus'tan Ukrayna'daki savaş için "bu katliamı durdurun" çağrısı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Papa Franciscus'tan Ukrayna'daki savaş için "bu katliamı durdurun" çağrısı

13.03.2022 15:33
Son dakika haberleri | Papa Franciscus'tan Ukrayna'daki savaş için "bu katliamı durdurun" çağrısı

Son dakika haberleri: Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın bir an önce durması için çağrıda bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın bir an önce durması için çağrıda bulundu.

Papa, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duasında, bu haftada da Ukrayna'daki savaşa değindi.

Ruhani lider, dua sonrasında yaptığı açıklamada, "Mariupol şehri, Ukrayna'yı yıkan acı verici savaşta şehit bir kent haline geldi. Çocukların, masum ve savunmasız sivillerin öldürülmesi barbarlığı karşısında hiçbir stratejik gerekçe yoktur. Kentleri mezarlığa dönüştürmeden önce bu kabul edilemez silahlı saldırı durdurulmalıdır." dedi.

Savaşın sona ermesi için yalvaran insanların sesine kalbiyle katıldığını belirten Papa, "Tanrı adına acı çekenlerin, saldırı ve bombalamaların durması yönündeki feryatlarını duyun. Müzakereye kararlı şekilde yaklaşın ve insani koridorlar etkili, güvenli olsun. Tanrı adına size söylüyorum: Bu katliamı durdurun." ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus, konuşmasının ardından inananlarla beraber bir süre sessizce acı çekenler ve barış için dua etti.

Vatikan Basın Ofisi, Papa'nın pazar duasını meydanda yaklaşık 25 bin kişinin takip ettiğini bildirdi.

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Vatikan, Ukrayna, Rusya, Papa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Papa Franciscus'tan Ukrayna'daki savaş için 'bu katliamı durdurun' çağrısı - Son Dakika


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