Son dakika haberleri | Para çalarken kameraya yakalanan hırsız gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Para çalarken kameraya yakalanan hırsız gözaltına alındı

24.06.2022 14:31
Son dakika haberleri | Para çalarken kameraya yakalanan hırsız gözaltına alındı

Son dakika haber... Samsun Yabancılar Çarşısı'nda ayakkabıcıdan para çalan hırsızlık zanlısı, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Yabancılar Çarşısı'nda ayakkabıcıdan para çalan hırsızlık zanlısı, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Samsun Yabancılar Çarşısı'nda bulunan Serkan Aksoy'a ait ayakkabı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ayakkabı dükkanına gelen iki kişiden biri gözcülük yaptı, diğeri ise masanın çekmecesindeki bin lira parayı çaldı. İş yeri sahibinin lavaboya gitmesini fırsat bilerek hırsızlık yapan zanlılar, kayıplara karıştı.

Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olayına karışan 16 yaşındaki F.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan F.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

YORUMLAR
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Samsun'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı Samsun'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı İş yeri sahibinin yokluğundan faydalanıp kasadaki parayı böyle çaldı İş yeri sahibinin yokluğundan faydalanıp kasadaki parayı böyle çaldı
Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Para çalarken kameraya yakalanan hırsız gözaltına alındı - Son Dakika

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