Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Samsun Yabancılar Çarşısı'nda bulunan Serkan Aksoy'a ait ayakkabı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ayakkabı dükkanına gelen iki kişiden biri gözcülük yaptı, diğeri ise masanın çekmecesindeki bin lira parayı çaldı. İş yeri sahibinin lavaboya gitmesini fırsat bilerek hırsızlık yapan zanlılar, kayıplara karıştı.

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Para çalarken kameraya yakalanan hırsız gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.