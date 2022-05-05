Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdılar - Son Dakika
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Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdılar

05.05.2022 09:44

Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdılarADANA Adana polisi başkasının sosyal medya hesabını çalıp, arkadaşlarına para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdığı öne sürülen 5 zanlıyı yakaladı Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bir...

Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdılar

ADANA Adana polisi başkasının sosyal medya hesabını çalıp, arkadaşlarına para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdığı öne sürülen 5 zanlıyı yakaladı

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bir vatandaş gelerek sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaşan arkadaşının para kazandırma vaadinde bulunup bir hesaba para yatırdığını ancak daha sonra iletişimin kesildiği ihbarında bulundu. Bu ihbar üzerine harekete geçen polis o şahsın sosyal medya hesabının çalındığını ve çalınan hesapta arkadaş olarak ekli bir çok kişinin de para kazandırma vaadiyle dolandırıldığını belirledi. Polis yaptığı çalışmada 5 kişilik dolandırıcılık şebekesi olduğunu liderliğini de B.P.'nin yaptığını aynı yöntemle 4 vatandaşın 257 bin lirasını dolandırdığını tespit etti. Polis bu tespitlerin ardından zanlıları yakalamak için operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 5 zanlı da yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 1 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdılar
Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdılar
Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdılar
Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdılar
Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdılar
Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdılar
Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdılar

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Siber Suçlarla Mücadele, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdılar - Son Dakika
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