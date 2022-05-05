"Paranı getirdim" deyip pompalı tüfekle ateş açtı: 1 yaralı - Son Dakika
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"Paranı getirdim" deyip pompalı tüfekle ateş açtı: 1 yaralı

05.05.2022 23:32

Malatya'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Malatya'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 21.30 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı İlyas Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın 4'ncü katında yaşayan N.Y.'in (32) ikametine giden B.Ö. (20), N.Y.'ye "paranı getirdim" diyerek kapıyı açmasını istedi. Bunun üzerine N.Y. kapıyı açarken, B.Ö. yanında getirdiği pompalı tüfekle N.Y.'ye bir el ateş açtı. N.Y. yaralanırken, olayın şüphelisi kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede ameliyata alınan N.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayın şüphelisi B.Ö. olaydan yaklaşık bir saat sonra olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

(Hasan Eryılmaz - İHA)

Paranı getirdim deyip pompalı tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Paranı getirdim deyip pompalı tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Paranı getirdim deyip pompalı tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Paranı getirdim deyip pompalı tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Paranı getirdim deyip pompalı tüfekle ateş açtı: 1 yaralı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Paranı getirdim' deyip pompalı tüfekle ateş açtı: 1 yaralı - Son Dakika


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