Son dakika haberleri! Parası için öldürülmüştü, sanıklar tahliye edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Parası için öldürülmüştü, sanıklar tahliye edildi

12.10.2022 13:12

Son dakika 3. sayfa haberi: Parası için öldürülmüştü, sanıklar tahliye edildi Yaşlı adamın ellerinin ve ağzının bantlanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 4 sanık tahliye edildi Kocaeli'de 85 yaşındaki yaşlı adamın hırsızlık için evine giren kişiler tarafından öldürülmesine ilişkin tutuklanan sanıkların...

Parası için öldürülmüştü, sanıklar tahliye edildi

Yaşlı adamın ellerinin ve ağzının bantlanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 4 sanık tahliye edildi

KOCAELİ - Kocaeli'de 85 yaşındaki yaşlı adamın hırsızlık için evine giren kişiler tarafından öldürülmesine ilişkin tutuklanan sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu bulunan 5 sanıktan birinin tutukluluk halinin devamına, diğerlerinin ise adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Olay, 16 Nisan 2021 tarihinde Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Topal, evinde tek başında yaşayan 85 yaşındaki babası Halil İbrahim Topal'ın yanına gitti. Evin kapısını açınca babasını elleri bantla bağlı ve kanlar içinde yerde gören Şaban Topal, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, ayağından silahla vurulan Topal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde Halil İbrahim Topal'ın öldürülmesi olayına karışan şüphelilerin Nurettin S. (57), Özgür M. (35), İsa A. (35), Burak Y. (28), Ahmet M.T. (60), Mehmet B. ve Nuh A. olduğu tespit edildi. Kocaeli merkezli İstanbul ve Karabük'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, firari Nuh A. ise yakalanamadı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde, yaşlı adamın 2 milyon TL'sinin olduğunu ve bunu çalmak için İstanbul'dan korsan taksiyle Kocaeli'ye gelerek eve girdiklerini söyledi. İfadelerinin ardından sanıklar cezaevine gönderildi.

"Bu olayı Nuh'a Ahmet yaptırdı"

Sanıkların Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam etti. Duruşma salonunda öldürülen Halil İbrahim Topal'ın kızı, ilk celse tahliye edilen tutuksuz sanık Ahmet M.T., tutuklu sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu. Savunma yapan Özgür M., "Yaşanan olay sebebiyle üzgün ve pişmanım. Cezaevinde kaldığım sürede babamı kaybettim. Karşı tarafın duygularını anlıyorum ve onlardan özür diliyorum. Ben olay tarihinden 15 gün öncesine kadar Nuh'un evinde kaldım. Bu olayı Nuh'a Ahmet yaptırdı. Benim telefonumda Nuh'un Ahmet'le yaptıkları konuşma ve ses kayıtları vardır. Bunlar araştırılınca zaten benim sesim olmadığı ortaya çıkacaktır" dedi.

"Bu olayı ortaya çıkaran benim"

Korsan taksicilik yapan sanık Mehmet B., "Bu olayı ortaya çıkaran benim. Ortalığı ayağa kaldıran da benim ancak 18 aydır cezaevinde yatıyorum. Zaten sizin tarafınızdayım. Kızımın düğününe gidemedim. Oğlum bu süre zarfında okulu bıraktı. suçsuzum, tahliye ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.

4 kişi tahliye edildi

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını söyleyerek tahliye ve beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, Özgür M.'nin tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Kaynak: İHA

İbrahim Topal, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Parası için öldürülmüştü, sanıklar tahliye edildi - Son Dakika

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