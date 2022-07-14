Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasap dükkanı sahibi Refik İnce (51), arıza yapan terazisini tamire götürürken kullandığı 55 RN 720 plakalı otomobilin koltuğunda bulunan terazi düştü. Seyir halindeki otomobilde teraziyi düştüğü yerden kaldırmak isterken Refik İnce aracıyla yolda duran Ali Paşa Kazmazoğlu'nun kullandığı 55 D 0552 plakalı 2. Nolu Dolmuş Hattı aracına arkadan çarptı. Parçalanan Tofaş otomobilden hafif yaralı olarak çıkan otomobil sürücüsü Refik İnce, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaybedildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Parçalanan otomobilden sağ çıktı: Kaza anı kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.