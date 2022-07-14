Son dakika! Parçalanan otomobilden sağ çıktı: Kaza anı kamerada

Parçalanan otomobilden sağ çıktı: Kaza anı kamerada
SAMSUN Samsun'da meydana gelen trafik kazasında parçalanan otomobilden sürücü sağ çıkarken, kaza anı ise kameraya yansıdı.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasap dükkanı sahibi Refik İnce (51), arıza yapan terazisini tamire götürürken kullandığı 55 RN 720 plakalı otomobilin koltuğunda bulunan terazi düştü. Seyir halindeki otomobilde teraziyi düştüğü yerden kaldırmak isterken Refik İnce aracıyla yolda duran Ali Paşa Kazmazoğlu'nun kullandığı 55 D 0552 plakalı 2. Nolu Dolmuş Hattı aracına arkadan çarptı. Parçalanan Tofaş otomobilden hafif yaralı olarak çıkan otomobil sürücüsü Refik İnce, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaybedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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