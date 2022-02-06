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Son dakika haberleri | Paris'te inşaatta yangın çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Paris'te inşaatta yangın çıktı

06.02.2022 21:55
Son dakika haberleri | Paris'te inşaatta yangın çıktı

Son dakika haberleri: Fransa'nın başkenti Paris'te Orsay Müzesi yakınlarındaki bir inşaatta yangın çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Orsay Müzesi yakınlarındaki bir inşaatta yangın çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, yangın öğleden sonra Paris'in 7'nci bölgesindeki Orsay Müzesi yakınlarında meydana geldi.

Yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yangının yenilenen inşaat halindeki boş bir binada çıktığı ifade edildi.

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Fransa, Yangın, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Paris'te inşaatta yangın çıktı - Son Dakika


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