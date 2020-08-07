Son dakika haberleri: Park halindeki araçta çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Park halindeki araçta çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı
Gelen son dakika haberlerine göre Giresun'un Keşap ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın paniğe neden oldu.
Giresun'un Keşap ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. Çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Keşap ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki araç bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler alev alev yanan araca müdahale etti. Vatandaşlar yangının diğer araçlara sıçrama ihtimali nedeniyle endişeye kapıldı. Aracın alev alev yanmasını izleyen mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Keşap Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 17:17
Kaynak: İHA
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