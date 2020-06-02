Son dakika haberleri! Park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Düzce'de bir otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Hamidiye Mahallesi Umut Sokak'ta Serhat Kaya, evinin önünde bulunan konteynere çöp atmak istedi.

Bu sırada kime ait olduğu bilinmeyen park halindeki araçtan kedi sesi duydu.

Kaya, otomobilin altına bir kaba süt koyarak yavru kediyi çıkarmaya çalıştı.

Uzun süre çevredeki vatandaşlarla kediyi çıkaramayan Kaya, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç sahibine ulaşamayınca kendi yöntemleriyle kaputu açtı. Hava verilerek bulunduğu yerden çıkarılan yavru kedinin herhangi bir yarasının olmadığı görüldü.

Yavru kediyi sahiplenerek evine götüren Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Araçtan ses duydum ve çıkarmak için uğraştım. Sağ olsun itfaiye ekipleri yardımcı oldu ve başarılı bir çalışma yaptı. Kediyi sahiplenmek istedim. Bundan sonra benimle yaşayacak." diye konuştu.