Son dakika haberleri... Park halindeki servis aracının motor kısmında yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Park halindeki servis aracının motor kısmında yangın çıktı

10.03.2022 12:34
Son dakika haberleri... Park halindeki servis aracının motor kısmında yangın çıktı

Son dakika haberler... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki bir servis aracının motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki bir servis aracının motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Doğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yol kenarında park halinde olan 41 P 4302 plakalı Fiat marka servis aracının motor kısmında yangın çıktı. Araçtan duman çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Son dakika haberleri... Park halindeki servis aracının motor kısmında yangın çıktı
Son dakika haberleri... Park halindeki servis aracının motor kısmında yangın çıktı
Son dakika haberleri... Park halindeki servis aracının motor kısmında yangın çıktı

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Kocaeli, İtfaiye, Yangın, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Park halindeki servis aracının motor kısmında yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Park halindeki servis aracının motor kısmında yangın çıktı - Son Dakika
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