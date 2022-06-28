İki gün önce, Karadere Mahallesi'ndeki Özlen Çayı önünde mısır satan Mustafa (50) ve oğlu Bahadır Akçaal (21) ile E.A. arasında park yeri nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavganın ardından olay yerinden ayrılan E.A.'nın daha sonra yanında getirdiği av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu Bahadır Akçaal hayatını kaybetmiş, Mustafa Akçaal ile yanlarındaki Ramazan Takar (48) yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan failin yakalanması için çalışma başlatan Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A.'nın kaçış yönündeki 30 farklı güvenlik kamerası kaydını incelmeye aldı. Saatlerce görüntüyü titizlikle inceleyen ekipler, failin kaçtığı aracı tespit etti. Ekipler, olayı gerçekleştiren E.A.'yı aynı mahalledeki yakınlarının yanında yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Seydikemer, Karadere, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Park yeri kavgasında 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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