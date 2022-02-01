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Parkison hastası ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika

Parkison hastası ormanlık alanda ölü bulundu

01.02.2022 22:02
Parkison hastası ormanlık alanda ölü bulundu

- Uşak'ta ormanlık alana avlanmaya giden ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni bulundu.

- Uşak'ta ormanlık alana avlanmaya giden ve Parkinson hastası olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre; Uşak merkeze bağlı Bozköy köyünde ikamet eden Aytekin Akça (63) geçen pazar günü ava gitmek üzere evden çıktı. Akça'dan bir daha haber alınmaması üzere yakınları ihbarda bulundu. İhbar üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler köye yakın bir mesafede Akça'nın cansız bedenine ulaşırken Akça'nın cesedinde her hangi bir yara veya darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Akça'nın hareket bozukluğu olarak da bilinen Parkison hastası olduğu öğrenilirken, cenaze otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Köksal Kılınç/İHA)

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Parkinson, Pazar, Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Parkison hastası ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika


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